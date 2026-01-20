https://ria.ru/20260120/tramp-2069182243.html
Трамп не захотел говорить о планах относительно Панамского канала
Трамп не захотел говорить о планах относительно Панамского канала
Президент США Дональд Трамп не захотел говорить о том, продолжает ли вынашивать планы относительно контроля над Панамским каналом. РИА Новости, 20.01.2026
2026
