То, что произойдет с Гренландией, пойдет всем на пользу, заявил Трамп
То, что произойдет с Гренландией, пойдет всем на пользу, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
То, что произойдет с Гренландией, пойдет всем на пользу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Гренландией произойдет что-то, что пойдет всем на пользу.
2026-01-20T23:32:00+03:00
2026-01-20T23:32:00+03:00
2026-01-20T23:36:00+03:00
То, что произойдет с Гренландией, пойдет всем на пользу, заявил Трамп
Трамп: с Гренландией произойдет что-то, что пойдет всем на пользу