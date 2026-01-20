Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро - РИА Новости, 20.01.2026
23:31 20.01.2026 (обновлено: 23:46 20.01.2026)
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет планов разговаривать с содержащимся в американской тюрьме президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро

Трамп заявил, что не планирует говорить с содержащимся в тюрьме в США Мадуро

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет планов разговаривать с содержащимся в американской тюрьме президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Нет, я не думаю, что стал бы это делать", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность общения с Мадуро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
17 января, 08:48
