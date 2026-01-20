https://ria.ru/20260120/tramp-2069181485.html
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет планов разговаривать с содержащимся в американской тюрьме президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:31:00+03:00
2026-01-20T23:31:00+03:00
2026-01-20T23:46:00+03:00
Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Мадуро
Трамп заявил, что не планирует говорить с содержащимся в тюрьме в США Мадуро