https://ria.ru/20260120/tramp-2069180622.html
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы
Президент США Дональд Трамп рассказал, что помог Сирии пресечь попытку побега европейских террористов из тюрьмы на северо-востоке страны. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:26:00+03:00
2026-01-20T23:26:00+03:00
2026-01-20T23:26:00+03:00
в мире
сирия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260120/siriya-2068853288.html
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы
Трамп заявил, что помог Сирии пресечь попытку побега европейских террористов