23:26 20.01.2026
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы
Трамп рассказал, как предотвратил побег европейских террористов из тюрьмы
в мире, сирия, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что помог Сирии пресечь попытку побега европейских террористов из тюрьмы на северо-востоке страны.
"Я сделал отличную работу. Знаете, что я сделал? Я предотвратил побег из тюрьмы... Мы хорошо поработали с Сирией. У них произошел побег из тюрьмы. Европейские заключенные пытались сбежать, и я это остановил. Это было вчера... Европейские террористы находились в тюрьме. Они совершили побег. И, действуя совместно с правительством Сирии и новым лидером Сирии, они захватили всех заключенных, вернули их в тюрьму, и это были самые ужасные террористы в мире, все из Европы", - заявил Трамп в интервью газете New York Post.
По информации издания, речь идет о тюрьме эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.
