Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7 - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-20T23:24:00+03:00
2026-01-20T23:24:00+03:00
2026-01-21T00:00:00+03:00
франция
в мире
g7
дональд трамп
мирный план сша по украине
париж
сша
эммануэль макрон
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7