Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
23:24 20.01.2026 (обновлено: 00:00 21.01.2026)
Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
франция, в мире, g7, дональд трамп, мирный план сша по украине, париж, сша, эммануэль макрон
Франция, В мире, G7, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Париж, США, Эммануэль Макрон
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7.
"Нет, я бы этого не стал этого делать", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли он на встречу G7.
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагал провести встречу G7 в четверг в Париже и заявлял, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера, передавало, что это сообщение подлинно.
Позже во вторник Макрон заявил, что встреча G7, которую он в переписке с Трампом предлагал провести в четверг, не планируется.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил о большом числе встреч по Гренландии в Давосе
