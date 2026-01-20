https://ria.ru/20260120/tramp-2069179797.html
Улицы Вашингтона безопасны, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп признался, что пару раз выходил на улицы Вашингтона, убедившись в безопасности американской столицы. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
