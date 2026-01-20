Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 20.01.2026 (обновлено: 23:40 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2069179450.html
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский
Существуют только два гендера: мужской и женский, заявил президент США Дональд Трамп, удивившись, что такое приходится проговаривать. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:18:00+03:00
2026-01-20T23:40:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_bc5e35b752f9565b20fe59aa6b840ae1.jpg
https://ria.ru/20251231/usa-2065822113.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_246148f7a7fa9269c837eb37aec75b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, россия
В мире, Дональд Трамп, США, Россия
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский

Трамп заявил, что признает всего два пола и удивился, что это надо проговаривать

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Существуют только два гендера: мужской и женский, заявил президент США Дональд Трамп, удивившись, что такое приходится проговаривать.
«
"Я сделал официальной политикой Соединенных Штатов, что существуют только два пола. Это было несложно. Два пола. Кто-нибудь может догадаться, какие? Это мужской и женский", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
"Думаю, демократы тоже это знают, но отказываются признавать", – добавил он.
Трамп также напомнил о запрете трансгендерам* служить в армии США: "Мы не хотим трансгендеров в армии!"
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей
31 декабря 2025, 10:59
 
В миреДональд ТрампСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала