Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский
Существуют только два гендера: мужской и женский, заявил президент США Дональд Трамп, удивившись, что такое приходится проговаривать.
Трамп заявил, что признает только два пола, мужской и женский
Трамп заявил, что признает всего два пола и удивился, что это надо проговаривать