Трамп оценил потенциал ООН
Трамп оценил потенциал ООН - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп оценил потенциал ООН
Необходимо позволить ООН продолжить свою работу, так как у организации огромный потенциал, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:15:00+03:00
2026-01-20T23:15:00+03:00
2026-01-20T23:19:00+03:00
сша
Трамп оценил потенциал ООН
Трамп заявил, что потенциал ООН огромен, поэтому ей надо продолжать работу