Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт - РИА Новости, 20.01.2026
23:03 20.01.2026
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что заслуживает по Нобелевской премии за каждый урегулированный им конфликт. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что заслуживает по Нобелевской премии за каждый урегулированный им конфликт.
"Мне следовало бы получить Нобелевскую премию за каждую (завершенную - ред.) войну", - сказал Трамп журналистам.
