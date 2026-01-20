https://ria.ru/20260120/tramp-2069177553.html
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что заслуживает по Нобелевской премии за каждый урегулированный им конфликт. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что заслуживает по премии мира за каждый разрешенный конфликт
Трамп заявил, что заслужил по Нобелевской премии за каждый завершенную войну