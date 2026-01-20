Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
23:02 20.01.2026
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
Президент США Дональд Трамп, говоря о "Совете мира" по Газе, заявил, что ему хотелось бы, чтобы ООН делала больше. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта, дональд трамп, сша, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин
Трамп рассказал, чего хочет от ООН

Трамп, говоря о Совете мира по Газе, заявил, что хочет, чтобы ООН делала больше

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о "Совете мира" по Газе, заявил, что ему хотелось бы, чтобы ООН делала больше.
«
"Мне бы хотелось, чтобы Организация Объединенных Наций могла сделать больше", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
