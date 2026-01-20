https://ria.ru/20260120/tramp-2069177283.html
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
Трамп рассказал, чего хочет от ООН - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
Президент США Дональд Трамп, говоря о "Совете мира" по Газе, заявил, что ему хотелось бы, чтобы ООН делала больше. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
Трамп, говоря о Совете мира по Газе, заявил, что хочет, чтобы ООН делала больше