Трамп заявил, что никто не сделал для НАТО больше него

ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из нынешних или уже умерших лидеров не сделал для НАТО больше него.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из нынешних или уже умерших лидеров не сделал для НАТО больше него.
в мире
сша
дональд трамп
нато
сша
в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото