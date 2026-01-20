https://ria.ru/20260120/tramp-2069175787.html
США потеряли 300 тысяч человек из-за фентанила, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли 300 тысяч человек в прошлом году из-за наркотика фентанила. РИА Новости, 20.01.2026
сша
