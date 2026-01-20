Рейтинг@Mail.ru
22:39 20.01.2026 (обновлено: 22:48 20.01.2026)
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь, но затем передумал, а также добавил, что думал, что его "убьют" если он это сделает.
«
"Почему это Мексиканский залив? Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. Я хотел это сделать... Но я решил этого не делать. Шучу", - сказал Трамп в ходе брифинга Белого дома.
Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп заявил, что считает себя человеком морали
14 января, 04:10
 
Мексиканский заливДональд ТрампСШАВ мире
 
 
