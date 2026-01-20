https://ria.ru/20260120/tramp-2069174105.html
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь
Президент США Дональд Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь, но затем передумал, а также добавил, что думал, что его "убьют" если он... РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, как передумал называть Мексиканский залив в свою честь
