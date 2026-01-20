Трамп не может предугадать решение суда о законности импортных пошлин

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не может предугадать решение верховного суда США о законности введенных им импортных пошлин.
"Я не знаю, что решит верховный суд", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее во вторник глава минфина США Скотт Бессент назвал маловероятным сценарий, при котором верховный суд страны признает незаконными введенные Трампом импортные пошлины.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.