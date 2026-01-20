https://ria.ru/20260120/tramp-2069173683.html
Трамп пообещал вскоре начать борьбу с наркотиками "по земле"
Трамп пообещал вскоре начать борьбу с наркотиками "по земле"
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты очень скоро начнут бороться с наркотрафиком "по земле", не уточнив, что именно имеет в виду. РИА Новости, 20.01.2026
2026
Трамп пообещал вскоре начать борьбу с наркотиками "по земле"
