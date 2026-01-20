Трамп заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой, заявив, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль.

Трамп снимал прищепку с огромной папки бумаг, которую назвал списком своих достижений. Прищепка соскользнула и закрылась с громким щелчком, поэтому президент США стал рассуждать о безопасности своих рук.

"Это могло нанести (мне -ред.) какие-то повреждения. Но я бы не подал вид, что мне больно", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.