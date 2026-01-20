https://ria.ru/20260120/tramp-2069173400.html
Трамп заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль
Трамп заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль
Президент США Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой, заявив, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:36:00+03:00
2026-01-20T22:36:00+03:00
2026-01-20T22:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58fd4e0f9b2c4e52ed4b2a270eb89f87.jpg
https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e712105300a43a530aa7eb909f76090a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль
Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой, заявив, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль.
Трамп
снимал прищепку с огромной папки бумаг, которую назвал списком своих достижений. Прищепка соскользнула и закрылась с громким щелчком, поэтому президент США
стал рассуждать о безопасности своих рук.
"Это могло нанести (мне -ред.) какие-то повреждения. Но я бы не подал вид, что мне больно", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Американский лидер добавил, что даже если бы у него отвалился палец, он бы вел себя так, будто ничего не произошло.