Трамп рассказал о сокращении торгового дефицита на 77 процентов

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сократили торговый дефицит на 77% за первый год новой администрации, в том числе за счет доходов от пошлин.
"Мы сократили торговый дефицит на 77%… Мы добились этого с помощью пошлин и ума", - сказал Трамп
журналистам.
Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США
о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.
Апелляционный суд США в конце августа 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.