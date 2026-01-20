https://ria.ru/20260120/tramp-2069172492.html
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:30:00+03:00
2026-01-20T22:30:00+03:00
2026-01-20T22:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069172351.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
Трамп: шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник.
"Рост ВВП в четвёртом квартале (2025 года – ред.) идёт по графику и, возможно, превысит 5%. Это несмотря на то, что у нас была блокировка работы правительства (шатдаун – ред.) по вине демократов", - сказал Трамп
во время пресс-брифинга в Белом доме.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США
продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.