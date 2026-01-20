Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2069172492.html
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США
Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:30:00+03:00
2026-01-20T22:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069172351.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США

Трамп: шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник.
"Рост ВВП в четвёртом квартале (2025 года – ред.) идёт по графику и, возможно, превысит 5%. Это несмотря на то, что у нас была блокировка работы правительства (шатдаун – ред.) по вине демократов", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп считает, что управляет США лучше, чем Баффет управлял бизнесом
Вчера, 22:29
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала