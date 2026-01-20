Рейтинг@Mail.ru
22:29 20.01.2026
Трамп считает, что управляет США лучше, чем Баффет управлял бизнесом
Трамп считает, что управляет США лучше, чем Баффет управлял бизнесом

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, справляется с управлением американской экономикой лучше, чем легендарный инвестор Уоррен Баффетт управлял своим бизнесом.
"Я думаю, что прибыль у нас сейчас выше, чем у Уоррена Баффетта", — сказал он во время пресс-брифинга в Белом доме.
Баффетт, известный в мире как "оракул из Омахи", в конце декабря покинул пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет. Оценочная стоимость его активов на 30 декабря 2025 года составляла 149 миллиардов долларов. Несмотря на своё богатство, Баффетт известен скромным образом жизни.
