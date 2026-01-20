https://ria.ru/20260120/tramp-2069172351.html
Трамп считает, что управляет США лучше, чем Баффет управлял бизнесом
Трамп считает, что управляет США лучше, чем Баффет управлял бизнесом
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, справляется с управлением американской экономикой лучше, чем легендарный инвестор Уоррен Баффетт... РИА Новости, 20.01.2026
