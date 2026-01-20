Рейтинг@Mail.ru
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде - РИА Новости, 20.01.2026
22:26 20.01.2026
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает, как его администрация будет возвращать многомиллиардные доходы от импортных пошлин, если Верховный суд США... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:26:00+03:00
2026-01-20T22:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде

Трамп заявил, что не знает, как вернуть доходы от пошлин, если проиграет суд

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает, как его администрация будет возвращать многомиллиардные доходы от импортных пошлин, если Верховный суд США признает их введение незаконным.
"Мы получили сотни миллиардов долларов (в виде пошлин – ред.), и, если мы проиграем это дело (в Верховном суде – ред.), возможно, нам придётся делать всё возможное, чтобы вернуть их. Я не знаю, как это сделать так, чтобы не причинить ущерба большому количеству людей", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Апелляционный суд США в конце августа 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины
2 января, 19:05
