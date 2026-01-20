https://ria.ru/20260120/tramp-2069168016.html
Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу и что Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном. РИА Новости, 20.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу
