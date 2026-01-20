Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу - РИА Новости, 20.01.2026
21:57 20.01.2026 (обновлено: 22:03 20.01.2026)
Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу и что Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном. РИА Новости, 20.01.2026
венесуэла, каракас, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес
Трамп заявил, что Венесуэла теперь работает с США

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу и что Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном.
"Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно", - сказал Трамп журналистам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Американский сенатор рассказал, зачем США ведут войну с Венесуэлой
19 января, 11:39
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
