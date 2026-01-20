Рейтинг@Mail.ru
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия - РИА Новости, 20.01.2026
21:12 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2069161524.html
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия... РИА Новости, 20.01.2026
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия

Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай.
"Так в какой момент мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия - это страшилки, тогда как настоящая угроза - это ООН и НАТО", - говорится в сообщении, которое репостнул Трамп.
В то же время Трамп продолжает подчеркивать необходимость контроля Вашингтона над Гренландией, ссылаясь на возможную угрозу со стороны России и Китая для США и "свободного мира".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
