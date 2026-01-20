https://ria.ru/20260120/tramp-2069161524.html
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:12:00+03:00
2026-01-20T21:12:00+03:00
2026-01-20T21:12:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, оон
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, ООН
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия