Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира - РИА Новости, 20.01.2026
21:10 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2069161170.html
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
2026-01-20T21:10:00+03:00
2026-01-20T21:10:00+03:00
в мире
сша
франция
россия
дональд трамп
владимир путин
эммануэль макрон
обострение палестино-израильского конфликта
сша
франция
россия
в мире, сша, франция, россия, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Франция, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира

Трамп пригласил Путина в Совет мира, потому что считает его мировым лидером

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу российского государства Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, назвав его одним из мировых лидеров.
"Он один из людей, мировых лидеров. Да", - сказал Трамп журналистам на просьбу подтвердить приглашение российского коллеги в структуру.
Также он выразил свое отношение к сообщениям о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение в "Совет мира". Американский лидер заявил, что Макрон в совете "никому не нужен" и скоро завершит работу в должности главы государства.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение.
