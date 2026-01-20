Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
18:38 20.01.2026
Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, РИА Новости, 20.01.2026
в мире
в мире, париж, g7, сша, гренландия, дональд трамп, эммануэль макрон
Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7, пишут СМИ

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, сообщило CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
"Касается России". СМИ раскрыли последствия нового плана Трампа
