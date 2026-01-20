https://ria.ru/20260120/tramp-2069128585.html
Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, РИА Новости, 20.01.2026
