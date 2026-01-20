Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал, что Трамп думает о присоединении Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2069104385.html
Бессент рассказал, что Трамп думает о присоединении Гренландии
Бессент рассказал, что Трамп думает о присоединении Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент рассказал, что Трамп думает о присоединении Гренландии
Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к США позволит избежать "горячего конфликта" с другими странами, заявил глава американского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:32:00+03:00
2026-01-20T17:32:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
скотт бессент
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393692_0:135:3071:1862_1920x0_80_0_0_1c26e1ca346c81491c7767916e883940.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393692_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_4715c5ebd06490090f81ae69be2aed7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, скотт бессент, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Удары США по Венесуэле
Бессент рассказал, что Трамп думает о присоединении Гренландии

Бессент: Трамп считает, что присоединение Гренландии предотвратит конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к США позволит избежать "горячего конфликта" с другими странами, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию вокруг острова.
"Гренландия становится всё более привлекательной целью для иностранных захватов, и он (Трамп – ред.) твёрдо убеждён, что она должна быть частью Соединённых Штатов, чтобы предотвратить конфликт, а не вовлекать США постфактум в горячий конфликт", - сказал министр, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГренландияДавосДональд ТрампСкотт БессентУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала