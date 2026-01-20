Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 20.01.2026 (обновлено: 17:26 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2069099006.html
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Президент США Дональд Трамп опасается, что США придется защищать Гренландию в случае потенциального вторжения, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:22:00+03:00
2026-01-20T17:26:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd18bf5dcb9bef32ed68aabc0659810.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b3b2b51ed828bb5b69180489a8339145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии

Бессент: Трамп опасается, что США придется защищать Гренландию при вторжении

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается, что США придется защищать Гренландию в случае потенциального вторжения, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Я думаю, что президент опасается, что в случае вторжения в Гренландию, США будут вынуждены защищать ее. Гренландия становится все более привлекательной для иностранных завоевателей, и он (Трамп - ред.) твердоо убежден, что она должна стать частью США, чтобы предотвратить конфликт, нежели втягивать США в конфликт", - сказал Бессент, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
В миреСШАГренландияДавосДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала