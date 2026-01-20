https://ria.ru/20260120/tramp-2069099006.html
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Президент США Дональд Трамп опасается, что США придется защищать Гренландию в случае потенциального вторжения, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:22:00+03:00
2026-01-20T17:22:00+03:00
2026-01-20T17:26:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd18bf5dcb9bef32ed68aabc0659810.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b3b2b51ed828bb5b69180489a8339145.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Бессент: Трамп опасается, что США придется защищать Гренландию при вторжении