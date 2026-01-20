Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 20.01.2026 (обновлено: 17:15 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2069092315.html
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон не должен делегировать обеспечение национальной безопасности страны, заявил глава американского минфина Скотт РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:53:00+03:00
2026-01-20T17:15:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d9c3f420bd17fe6f83fea4c1c4ea9e6.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_db700b45fa3e68d840f6217a52525bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент

Бессент: Трамп считает, что нельзя делегировать безопасность Гренландии

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон не должен делегировать обеспечение национальной безопасности страны, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
"Я думаю, что у президента (Трампа – ред.) есть очень чёткое видение безопасности западного полушария, и он считает, что США не должны отдавать обеспечение своей национальной безопасности на аутсорсинг. Он полагает, что Гренландия имеет ключевое значение для системы противоракетной обороны Golden Dome", - сказал министр, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала