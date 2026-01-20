https://ria.ru/20260120/tramp-2069092315.html
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон не должен делегировать обеспечение национальной безопасности страны, заявил глава американского минфина Скотт РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:53:00+03:00
2026-01-20T16:53:00+03:00
2026-01-20T17:15:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d9c3f420bd17fe6f83fea4c1c4ea9e6.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
сша
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_db700b45fa3e68d840f6217a52525bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп не хочет отдавать безопасность Гренландии на аутсорс, заявил Бессент
Бессент: Трамп считает, что нельзя делегировать безопасность Гренландии