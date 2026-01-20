Рейтинг@Mail.ru
14:19 20.01.2026 (обновлено: 14:20 20.01.2026)
Стубб позвал Трампа сходить в сауну
Поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы поспособствовать поиску решения в ситуации вокруг Гренландии, заявил во вторник президент Финляндии... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, гренландия, сша, финляндия, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, США, Финляндия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы поспособствовать поиску решения в ситуации вокруг Гренландии, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб.
"Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, хорошенько попариться - и после этого найти решение… От "дипломатии гольфа" к "дипломатии сауны", - сказал он в интервью изданию Washington Post.
Ранее Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также Трамп отметил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами, сообщал Блумберг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
