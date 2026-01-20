СМИ: Трамп признал, что был дезинформирован о целях военных ЕС в Гренландии

В воскресенье на Даунинг-стрит заявили, что Стармер в переговорах с Трампом заявил американскому лидеру, что введение пошлин против европейских стран из-за Гренландии является неверным шагом, сообщили в канцелярии премьера. Как отмечается, премьер в переговорах со всеми лидерами также повторил свою позицию по Гренландии и заявил, что безопасность на крайнем севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов.