СМИ: Трамп признал, что был дезинформирован о целях военных ЕС в Гренландии

ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время переговоров с британским премьером Киром Стармером признал, что мог быть дезинформирован о целях размещения европейскими странами военных в Гренландии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
"Дональд Трамп в телефонном разговоре с Киром Стармером в воскресенье признал, что его, возможно, дезинформировали о мотивах размещения европейских войск в Гренландии", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что во время разговора Стармер пытался убедить Трампа в том, что развертывание сил было направлено на решение проблем безопасности США, а не на противодействие Вашингтону.
В воскресенье на Даунинг-стрит заявили, что Стармер в переговорах с Трампом заявил американскому лидеру, что введение пошлин против европейских стран из-за Гренландии является неверным шагом, сообщили в канцелярии премьера. Как отмечается, премьер в переговорах со всеми лидерами также повторил свою позицию по Гренландии и заявил, что безопасность на крайнем севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06