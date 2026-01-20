В США посоветовали готовиться к оскорблениям в выступлении Трампа в Давосе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В США посоветовали готовиться к тому, что выступление президента США Дональда Трампа в Давосе может содержать оскорбления в сторону ряда участников форума, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Высокопоставленный американский чиновник предположил, что участникам ежегодной встречи мировой элиты следует быть готовыми к оскорблениям, когда Трамп выйдет на трибуну в среду", - говорится в материале
По словам собеседника портала, стиль выступления Трампа в Давосе может быть схожим с его речью в ООН.
"Точно так же, как он пришел в ООН и сказал: "Вы взимаете огромные взносы, занимаете кучу недвижимости, но ничего толком не делаете", он, вероятно, скажет то же самое о какой-то части участников Давоса", - приводит портал слова источника.
По словам чиновника, Трамп считает, что урегулировал конфликты без участия ООН, "без какой-либо реальной помощи с их стороны".