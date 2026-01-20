"Касается России". СМИ раскрыли последствия нового плана Трампа

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Политика Белого дома по вопросу принадлежности Гренландии усиливает расхождение мнений внутри НАТО в отношении России, пишет Responsible Statecraft.
"Даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться, если его члены принципиально расходятся во мнениях <…>, особенно когда эти разногласия касаются России", — говорится в материале.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта территория должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
