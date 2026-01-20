Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
"Передача Соединенным Королевством исключительно важного острова является актом великой глупости и ещё одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что расположенная на архипелаге военная база не сможет функционировать должным образом из-за образовавшейся несколько нет назад юридической неопределенности в вопросе суверенитета островов.
