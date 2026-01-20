Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2068990743.html
Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии
Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:04:00+03:00
2026-01-20T12:04:00+03:00
в мире
гренландия
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_4333747d466b50c0b149930946d04c00.jpg
https://ria.ru/20260120/es-2068967756.html
https://ria.ru/20260120/ssha-2068984107.html
гренландия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed1bbb8141e179787d27b9db813b365c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер
В мире, Гренландия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп назвал одну из причин приобретения Гренландии

Трамп назвал сделку по Диего-Гарсии причиной приобретения Гренландии

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии
Вчера, 10:40
"Передача Соединенным Королевством исключительно важного острова является актом великой глупости и ещё одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также заявил, что передача острова ничем не обоснована. По словам Трампа, подобный акт абсолютной слабости" заметили Россия и Китай, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что расположенная на архипелаге военная база не сможет функционировать должным образом из-за образовавшейся несколько нет назад юридической неопределенности в вопросе суверенитета островов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал администрацию Трампа прагматичной
Вчера, 11:43
 
В миреГренландияСШАВеликобританияДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала