В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ
Ни один из лидеров стран ЕС, ни генсек НАТО Марк Рютте не смогли стать "заклинателями" американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Politico. РИА Новости, 20.01.2026
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ
Politico: НАТО и ЕС не нашли заклинателя Трампа, который мог бы влиять на него