В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ

Politico: НАТО и ЕС не нашли заклинателя Трампа, который мог бы влиять на него

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп. Архивное фото