Рейтинг@Mail.ru
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2068970299.html
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ
Ни один из лидеров стран ЕС, ни генсек НАТО Марк Рютте не смогли стать "заклинателями" американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Politico. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:44:00+03:00
2026-01-20T10:44:00+03:00
в мире
сша
италия
финляндия
марк рютте
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
сша
италия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, италия, финляндия, марк рютте, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Италия, Финляндия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
В НАТО и ЕС не нашли того, кто мог бы повлиять на Трампа, пишут СМИ

Politico: НАТО и ЕС не нашли заклинателя Трампа, который мог бы влиять на него

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ни один из лидеров стран ЕС, ни генсек НАТО Марк Рютте не смогли стать "заклинателями" американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Politico.
Как отмечает издание, у всех стран евроблока свой подход к отношениям с США, это становится проблемой. Бессистемность действий стран ЕС определяется тем, что ни один из лидеров блока не смог стать "заклинателем Трампа" - добиться его расположения, чтобы оказывать на него влияние, уточняет Politico.
"Идет ли речь о (премьере Италии Джордже - ред.) Мелони, или (президенте Финляндии Александре - ред.) Стуббе, или Рютте, ничто не работает. Что работает в один день, может не сработать на следующий день", - приводит газета слова неназванного дипломата из ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
В миреСШАИталияФинляндияМарк РюттеДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала