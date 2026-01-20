Трамп призвал посадить участников срыва богослужения в Миннесоте

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что участники срыва богослужения в церкви в штате Миннесота являются "профессиональными агитаторами и мятежниками", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
"Я только что посмотрел кадры налёта на церковь в Миннесоте, совершённого агитаторами и мятежниками. Эти люди - профессионалы. Ни один обычный человек не ведёт себя так, как они. Они специально обучены кричать, бушевать и бесноваться, как безумцы, определённым образом - именно так, как они это делают. Это смутьяны, которых следует либо посадить в тюрьму, либо выдворить из страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее министерство юстиции США сообщило о начале расследования после того, как группа активистов сорвала богослужение в церкви в городе Сент-Пол, выступая против миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
