Трамп призвал посадить участников срыва богослужения в Миннесоте
10:24 20.01.2026
Трамп призвал посадить участников срыва богослужения в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп заявил, что участники срыва богослужения в церкви в штате Миннесота являются "профессиональными агитаторами и мятежниками", которых... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, сша, миннесота, сент-пол, дональд трамп, тим уолц
В мире, США, Миннесота, Сент-Пол, Дональд Трамп, Тим Уолц
Трамп призвал посадить участников срыва богослужения в Миннесоте

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что участники срыва богослужения в церкви в штате Миннесота являются "профессиональными агитаторами и мятежниками", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
"Я только что посмотрел кадры налёта на церковь в Миннесоте, совершённого агитаторами и мятежниками. Эти люди - профессионалы. Ни один обычный человек не ведёт себя так, как они. Они специально обучены кричать, бушевать и бесноваться, как безумцы, определённым образом - именно так, как они это делают. Это смутьяны, которых следует либо посадить в тюрьму, либо выдворить из страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент отметил, что ответственность за происходящее должны нести представители власти штата Миннесота, в частности губернатор Тим Уолц и конгрессвумен Ильхан Омар, призвав провести расследование в отношении "коррумпированных политиков".
Ранее министерство юстиции США сообщило о начале расследования после того, как группа активистов сорвала богослужение в церкви в городе Сент-Пол, выступая против миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
