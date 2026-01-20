Рейтинг@Mail.ru
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
10:06 20.01.2026 (обновлено: 10:13 20.01.2026)
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, в котором тот обещает найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
марк рютте
нато
сша
гренландия
давос
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, марк рютте, нато, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Удары США по Венесуэле
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, в котором тот обещает найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии.
"Я обязуюсь найти путь вперед в вопросе Гренландии", - говорится в сообщении, которым поделился Трамп в соцсети Truth Social.
В этом же сообщении генсек альянса обещает при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Вчера, 09:08
 
В миреСШАГренландияДавосДональд ТрампМарк РюттеНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
