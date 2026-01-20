Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

На первом изображении, опубликованном в Truth Social, Трамп в своем кабинете в Белом доме показывает карту, на которых закрашены в цвета флага США территории Венесуэлы, Канады и Гренландии, премьеру Британии Киру Стармеру, премьер-министру Италии Джордже Мелони, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Финляндии Александру Стуббу, Владимиру Зеленскому и генсеку НАТО Марку Рютте.

На второй картинке Трамп ставит американский флаг на территории Гренландии, его сопровождают госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. На табличке рядом подписано, что Гренландия стала американской территорией в 2026 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

Помимо Канады США также заявляли о претензиях на Гренландию. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.