Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 20.01.2026 (обновлено: 13:46 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2068946378.html
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:16:00+03:00
2026-01-20T13:46:00+03:00
в мире
канада
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068946670_0:0:1168:656_1920x0_80_0_0_75640e7cc2d924664a605598841cb27c.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057046705.html
https://ria.ru/20260119/kanada-2068673663.html
канада
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068946670_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_81c3e97836182639f1cfeca6a451cd27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Канада, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США

Трамп опубликовал изображения с помеченными флагом США Гренландией и Канадой

Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.
На первом изображении, опубликованном в Truth Social, Трамп в своем кабинете в Белом доме показывает карту, на которых закрашены в цвета флага США территории Венесуэлы, Канады и Гренландии, премьеру Британии Киру Стармеру, премьер-министру Италии Джордже Мелони, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Финляндии Александру Стуббу, Владимиру Зеленскому и генсеку НАТО Марку Рютте.
На второй картинке Трамп ставит американский флаг на территории Гренландии, его сопровождают госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. На табличке рядом подписано, что Гренландия стала американской территорией в 2026 году.
Публикация Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп опубликовал свое изображение на троне
24 ноября 2025, 09:18
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Помимо Канады США также заявляли о претензиях на Гренландию. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Канада обдумывает отправку войск в Гренландию, сообщают СМИ
19 января, 02:45
 
В миреКанадаВенесуэлаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала