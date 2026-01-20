Рейтинг@Mail.ru
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
09:08 20.01.2026 (обновлено: 17:43 20.01.2026)
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести встречу с... РИА Новости, 20.01.2026
Трамп показал личное сообщение от Макрона, где упоминается Гренландия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести встречу с участием России и Украины.
Сообщение от Эммануэля Макрона президенту США Дональду Трампу
"Я могу организовать встречу G7 <…> в Париже в четверг. <…> Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия на полях", — написал Макрон.
Он добавил, что Париж совершенно согласен с позицией Вашингтона по Сирии и что они могли бы "сделать великие дела" в Иране. При этом французский лидер признал, что не понимает действий США в отношении Гренландии.
Накануне стало известно, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе. Хозяин Белого дома заявил на это, что Макрон "никому не нужен", потому что скоро покинет должность. Кроме того, Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. Тогда, по его словам, президент Франции примет его приглашение.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
