Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7

Он добавил, что Париж совершенно согласен с позицией Вашингтона по Сирии и что они могли бы "сделать великие дела" в Иране. При этом французский лидер признал, что не понимает действий США в отношении Гренландии.

Накануне стало известно, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе. Хозяин Белого дома заявил на это, что Макрон "никому не нужен", потому что скоро покинет должность . Кроме того, Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. Тогда, по его словам, президент Франции примет его приглашение.