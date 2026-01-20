https://ria.ru/20260120/tramp-2068945532.html
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7 - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести встречу с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:08:00+03:00
2026-01-20T09:08:00+03:00
2026-01-20T17:43:00+03:00
в мире
париж
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260120/zapad-2068850928.html
париж
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, g7
В мире, Париж, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, G7
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Трамп показал личное сообщение от Макрона, где упоминается Гренландия
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп опубликовал
в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести встречу с участием России и Украины.
"Я могу организовать встречу G7
<…> в Париже
в четверг. <…> Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия на полях", — написал Макрон.
Он добавил, что Париж совершенно согласен с позицией Вашингтона по Сирии и что они могли бы "сделать великие дела" в Иране. При этом французский лидер признал, что не понимает действий США в отношении Гренландии.
Накануне стало известно, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе. Хозяин Белого дома заявил на это, что Макрон "никому не нужен", потому что скоро покинет должность. Кроме того, Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. Тогда, по его словам, президент Франции примет его приглашение.