Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир - РИА Новости, 20.01.2026
08:50 20.01.2026
Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство является единственной державой, которая может гарантировать мир во всех точках мира.
Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство является единственной державой, которая может гарантировать мир во всех точках мира.
"Мы единственная сила в мире, которая способна гарантировать мир во всем мире", - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что его метод "мира через силу" во внешней политике весьма прост для исполнения, и пообещал обсудить вопрос принадлежности Гренландии в генассамблее НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия имеет первостепенное значение для США, заявил Трамп
