Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир
Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство является единственной державой, которая может гарантировать мир во всех точках мира. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
гренландия
сша
дания
Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир силовым путем