Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира - РИА Новости, 20.01.2026
08:48 20.01.2026
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии мира, его волнует спасение жизней. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
венесуэла
норвегия
мария корина мачадо
дональд трамп
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
норвегия
в мире, сша, венесуэла, норвегия, мария корина мачадо, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Норвегия, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии мира, его волнует спасение жизней.
Ранее венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо сообщила, что во время своей встречи с Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, которую она получила в 2025 году.
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу
16 января, 17:03
"Мне нет дела до Нобелевской премии... Очень милая женщина сочла, что я заслуживаю ее, и очень хотела, чтобы Нобелевская премия была у меня. И я ценю это", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом американский лидер продолжает настаивать на том, что Норвегия контролирует присуждение Нобелевской премии мира.
"Но меня это не волнует. Что меня волнует, - так это спасение жизней", - добавил он.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию
19 января, 17:05
 
