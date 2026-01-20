https://ria.ru/20260120/tramp-2068943571.html
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии мира, его волнует спасение жизней. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что его не волнует Нобелевская премия мира, важно спасать жизни