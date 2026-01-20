Трамп оценил первый год своего второго президентского срока

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, не думает, что у кого-то из лидеров США он был настолько успешным.

"Потрясающий ... Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха", - заявил Трамп репортерам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает первый год своего второго срока в качестве президента США

Он напомнил, что при нем США были выведены из провальной ситуации с открытыми границами, самой высокой инфляции в истории и закаливающими ценами.