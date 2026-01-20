https://ria.ru/20260120/tramp-2068943140.html
Трамп оценил первый год своего второго президентского срока
Трамп оценил первый год своего второго президентского срока - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп оценил первый год своего второго президентского срока
Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, не думает, что у кого-то из лидеров США он был настолько... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:42:00+03:00
2026-01-20T08:42:00+03:00
2026-01-20T08:47:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
сша
Трамп оценил первый год своего второго президентского срока
Трамп назвал первый год своего второго президентского срока потрясающим
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, не думает, что у кого-то из лидеров США он был настолько успешным.
"Потрясающий ... Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха", - заявил Трамп
репортерам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает первый год своего второго срока в качестве президента США
.
Он напомнил, что при нем США были выведены из провальной ситуации с открытыми границами, самой высокой инфляции в истории и закаливающими ценами.
"Но я унаследовал бардак, и теперь у нас самая успешная страна в мире", - добавил Трамп.