08:42 20.01.2026 (обновлено: 08:47 20.01.2026)
Трамп оценил первый год своего второго президентского срока
сша, дональд трамп, в мире
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, не думает, что у кого-то из лидеров США он был настолько успешным.
"Потрясающий ... Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха", - заявил Трамп репортерам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает первый год своего второго срока в качестве президента США.
Он напомнил, что при нем США были выведены из провальной ситуации с открытыми границами, самой высокой инфляции в истории и закаливающими ценами.
"Но я унаследовал бардак, и теперь у нас самая успешная страна в мире", - добавил Трамп.
