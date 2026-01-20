Рейтинг@Mail.ru
08:39 20.01.2026 (обновлено: 14:45 20.01.2026)
Гренландия имеет первостепенное значение для США, заявил Трамп
Гренландия имеет первостепенное значение для США, заявил Трамп
Гренландия играет главную роль в обеспечении безопасности США и всего мира, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Гренландия играет главную роль в обеспечении безопасности США и всего мира, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Как я дал понять всем, <...> Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности. Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!" — написал он в соцсети Truth Social.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Гренландии заявили о неспособности Дании обеспечить безопасность острова
Вчера, 03:11
Трамп сообщил о планах обсудить приобретение острова с участниками форума в Давосе.
"Я не думаю, что они (европейские лидеры. — Прим. ред.) будут сильно сопротивляться", — сказал глава Белого дома.
Он также назвал датских чиновников хорошими людьми, но вновь подчеркнул, что они не могут защитить Гренландию, поскольку даже не ездят туда.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта территория должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
