Гренландия имеет первостепенное значение для США, заявил Трамп

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Гренландия играет главную роль в обеспечении безопасности США и всего мира, Гренландия играет главную роль в обеспечении безопасности США и всего мира, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Как я дал понять всем, <...> Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности. Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!" — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил о планах обсудить приобретение острова с участниками форума в Давосе .

"Я не думаю, что они (европейские лидеры. — Прим. ред.) будут сильно сопротивляться", — сказал глава Белого дома.

Он также назвал датских чиновников хорошими людьми, но вновь подчеркнул, что они не могут защитить Гренландию, поскольку даже не ездят туда.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта территория должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".