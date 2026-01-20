https://ria.ru/20260120/tramp-2068942390.html
Трамп отреагировал на отказ Макрона присоединиться к Совету мира по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон никому не нужен, комментируя сообщения об отказе французского лидера присоединиться к РИА Новости, 20.01.2026
Трамп: Макрон никому не нужен, потому что он скоро покинет офис