Трамп отреагировал на отказ Макрона присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
08:36 20.01.2026 (обновлено: 08:39 20.01.2026)
Трамп отреагировал на отказ Макрона присоединиться к Совету мира по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон никому не нужен, комментируя сообщения об отказе французского лидера присоединиться к РИА Новости, 20.01.2026
франция, дональд трамп, эммануэль макрон
Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон никому не нужен, комментируя сообщения об отказе французского лидера присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
"Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис", - заявил Трамп репортерам.
При этом позднее он выразил сомнения по поводу того, что Макрон "действительно так сказал".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04
 
ФранцияДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
