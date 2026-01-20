Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО
08:32 20.01.2026 (обновлено: 08:56 20.01.2026)
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, гренландия, нато, дональд трамп, сша
В мире, Гренландия, НАТО, Дональд Трамп, США
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО

Трамп созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним Гренландию

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию.
"У меня был очень хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В миреГренландияНАТОДональд ТрампСША
 
 
