Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО
Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним Гренландию