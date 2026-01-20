https://ria.ru/20260120/tramp-2068940438.html
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится... РИА Новости, 20.01.2026
Трамп: "Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское"
"Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское". Так Трамп собирается заставить Макрона принять приглашение в "Совет мира" по Газе. Но Макрон не обязан это делать, отметил Трамп, потому что он скоро перестанет быть президентом Франции.
