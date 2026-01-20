Рейтинг@Mail.ru
08:05 20.01.2026 (обновлено: 09:08 20.01.2026)
в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Франция, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе

Трамп: пошлины в 200% процентов на вино заставят Макрона войти в Совет мира

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира" по Газе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
"Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира", - цитирует слова Трампа агентство Рейтер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году
Вчера, 07:43
 
