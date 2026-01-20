Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 20.01.2026 (обновлено: 08:05 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940295.html
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию, датские чиновники даже не посещают остров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:02:00+03:00
2026-01-20T08:05:00+03:00
в мире
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_211:0:2859:1490_1920x0_80_0_0_87cc6f769162ae07d0c3e4bbbd9c7441.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_0aa0bfdf0af6cf51c54aeb5917edd1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию

Трамп: Дания не может защитить Гренландию

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию, датские чиновники даже не посещают остров.
"Мы должны заполучить ее (Гренландию - ред.)... Она (Дания - ред.) не может защитить (остров - ред.)... Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят", - приводит агентство Рейтер слова Трампа.
Он добавил, что США обсудят приобретение Гренландии на форуме в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала