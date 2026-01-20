https://ria.ru/20260120/tramp-2068940295.html
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию, датские чиновники даже не посещают остров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
гренландия
дания
дональд трамп
гренландия
дания
Новости
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
