https://ria.ru/20260120/tramp-2068940170.html
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что НАТО предупреждала Данию о якобы "российской угрозе" в течение 20 лет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:01:00+03:00
2026-01-20T08:01:00+03:00
2026-01-20T08:01:00+03:00
в мире
россия
дания
европа
владимир путин
дональд трамп
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_01f6a9678f11c8915d65564cdb3dcdbe.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068920758.html
россия
дания
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5a95a1d916f435591253f85bcce01569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дания, европа, владимир путин, дональд трамп, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Дания, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Такер Карлсон, НАТО
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе
Reuters: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе