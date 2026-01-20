Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940170.html
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что НАТО предупреждала Данию о якобы "российской угрозе" в течение 20 лет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:01:00+03:00
2026-01-20T08:01:00+03:00
в мире
россия
дания
европа
владимир путин
дональд трамп
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_01f6a9678f11c8915d65564cdb3dcdbe.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068920758.html
россия
дания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5a95a1d916f435591253f85bcce01569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, европа, владимир путин, дональд трамп, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Дания, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Такер Карлсон, НАТО
СМИ: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе

Reuters: Трамп заявил, что НАТО 20 лет говорит Дании о якобы российской угрозе

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что НАТО предупреждала Данию о якобы "российской угрозе" в течение 20 лет, передает агентство Рейтер.
"НАТО предупреждала Данию о российской угрозе в течение 20 лет", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского лидера.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Позднее Путин снова подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
Вчера, 01:33
 
В миреРоссияДанияЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала