Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе, сообщает Рейтер

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили в "Совет мира" по Газе, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 20.01.2026
