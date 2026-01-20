Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе, сообщает Рейтер
07:53 20.01.2026 (обновлено: 07:56 20.01.2026)
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе, сообщает Рейтер
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили в "Совет мира" по Газе, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 20.01.2026
https://ria.ru/20260119/sovet-2068913414.html
2026
в мире, владимир путин, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Reuters: Трамп подтвердил, что Путина пригласили в совет мира по Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили в "Совет мира" по Газе, передает агентство Рейтер.
"Путин был приглашен присоединиться к Совету мира (по Газе - ред.)", - говорится в публикации.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп пригласил Нидерланды в Совет мира по Газе
19 января, 23:36
 
