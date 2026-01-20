https://ria.ru/20260120/tramp-2068933196.html
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет документы в Белом доме и отправится в Швейцарию, сообщает Белый дом. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:28:00+03:00
2026-01-20T06:28:00+03:00
2026-01-20T06:28:00+03:00
в мире
давос
сша
швейцария
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_bc5e35b752f9565b20fe59aa6b840ae1.jpg
https://ria.ru/20260120/gosdolg-2068917537.html
давос
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_246148f7a7fa9269c837eb37aec75b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, сша, швейцария, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Давос, США, Швейцария, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
Белый дом: Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос