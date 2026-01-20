Рейтинг@Mail.ru
20.01.2026

Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
06:28 20.01.2026
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет документы в Белом доме и отправится в Швейцарию, сообщает Белый дом. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, давос, сша, швейцария, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Давос, США, Швейцария, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос

Белый дом: Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос

© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет документы в Белом доме и отправится в Швейцарию, сообщает Белый дом.
"Президент участвует в церемонии подписания", - говорится в сообщении Белого дома.
Мероприятие начнется в 23.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме, следует из графика американского лидера. Подробностей о том, что подпишет Трамп, не сообщается.
После этого, согласно расписанию, президент отправится в Швейцарию.
В 13.00 (21.00 мск) состоится пресс-конференция представителя Белого дома Каролин Левитт, следует из графика.
Прибытие президента США в Давос и его выступление запланированы на среду.
Дональд Трамп
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
