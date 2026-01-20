Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери ряда европейских стран, против которых президент США Дональд Трамп собирается ввести "гренландские" пошлины, могут за этот год составить чуть более 71 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата и данным национальных статслужб.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлины в 10% против Дании Финляндии . Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США , постарается найти дипломатическое решение, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Так, суммарный объем импорта США из названных выше стран за последние 12 месяцев (с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года) составил 397,92 миллиарда долларов, или в среднем 33,16 миллиарда в месяц.

Таким образом, за четыре месяца действия десятипроцентного "гренландского" тарифа на плечи европейских экспортеров может лечь бремя в 13,26 миллиарда долларов, а за оставшиеся семь месяцев года с пошлиной в 25% - 58,03 миллиарда долларов. Таким образом, за этот год возможный размер пошлин в долларовом выражении может составить порядка 71,29 миллиарда долларов.