Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первый год после возвращения к власти стал обладателем множества уникальных и дорогих подарков, причем главе Белого дома предпочитали дарить именно изделия из золота, зная о его любви к этому драгоценному металлу. О самых необычных и дорогих из них - в материале РИА Новости.

Закон об иностранных подарках и наградах США запрещает президенту и федеральным служащим принимать подарки стоимостью более 480 долларов, если только эти подарки не принимаются от имени самих Соединенных Штатов или не приобретаются самим должностным лицом.

При этом самым дорогостоящим подарком действующему президенту США за последний год стал переданный королевской семьей Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Трамп принял его в мае 2025 года с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом. По данным РИА Новости, данный подарок оказался не только самым дорогим из подаренных Трампу на посту 47-го президента США, но и в 100 раз превзошел по стоимости любой другой подарок главе Белого дома за последнюю четверть века.

В августе "золотой фонд" Трампа пополнился сразу несколькими уникальными предметами. Так, в начале месяца глава оргкомитета подготовки Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман вручил президенту США набор олимпийских медалей 1984 года, включая золотую, когда состязания проходили в том же американском городе.

Вскоре после этого глава корпорации Apple Тим Кук подарил Трампу в Белом доме стеклянный диск на основании, выполненном из 24-каратного золота, в ходе объявления об инвестициях в 100 миллиардов долларов в производственные предприятия в США.

Также в августе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подарил Трампу церемониальную золотую корону. Трамп стал и первым президентом США, которому была вручена золотая медаль, символизирующая Большой орден "Мугунхва", высшую государственную награду страны.

Четвертого ноября 2025 года Белый дом посетила швейцарская делегация для переговоров по торговле. К Трампу она приехала не с пустыми руками, вручив главе государства слиток из чистого золота весом в один килограмм и стоимостью 130 тысяч доларов, а также настольные часы Rolex с позолотой.

В декабре во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о присуждении главе Белого дома первой в истории организации премии мира. Помимо золотой медали на шею, Трамп получил от Инфантино еще и внушительных размеров золотой кубок.

Перечень золотых подарков американскому лидеру пополнился и в 2026 году. В четверг, 15 января, венесуэльская оппозиционерка Мария Карино Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, которую он принял после своих заявлений о том, что уже должен получить по отдельной премии за каждый урегулированный конфликт.