Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет - РИА Новости, 20.01.2026
02:24 20.01.2026
Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет
Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет - РИА Новости, 20.01.2026
Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет
Президент США Дональд Трамп в первый год после возвращения к власти стал обладателем множества уникальных и дорогих подарков, причем главе Белого дома... РИА Новости, 20.01.2026
2026
Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет

РИА Новости: Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первый год после возвращения к власти стал обладателем множества уникальных и дорогих подарков, причем главе Белого дома предпочитали дарить именно изделия из золота, зная о его любви к этому драгоценному металлу. О самых необычных и дорогих из них - в материале РИА Новости.
Закон об иностранных подарках и наградах США запрещает президенту и федеральным служащим принимать подарки стоимостью более 480 долларов, если только эти подарки не принимаются от имени самих Соединенных Штатов или не приобретаются самим должностным лицом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
00:52
При этом самым дорогостоящим подарком действующему президенту США за последний год стал переданный королевской семьей Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Трамп принял его в мае 2025 года с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом. По данным РИА Новости, данный подарок оказался не только самым дорогим из подаренных Трампу на посту 47-го президента США, но и в 100 раз превзошел по стоимости любой другой подарок главе Белого дома за последнюю четверть века.
В августе "золотой фонд" Трампа пополнился сразу несколькими уникальными предметами. Так, в начале месяца глава оргкомитета подготовки Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман вручил президенту США набор олимпийских медалей 1984 года, включая золотую, когда состязания проходили в том же американском городе.
Вскоре после этого глава корпорации Apple Тим Кук подарил Трампу в Белом доме стеклянный диск на основании, выполненном из 24-каратного золота, в ходе объявления об инвестициях в 100 миллиардов долларов в производственные предприятия в США.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
18 января, 12:06
Также в августе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подарил Трампу церемониальную золотую корону. Трамп стал и первым президентом США, которому была вручена золотая медаль, символизирующая Большой орден "Мугунхва", высшую государственную награду страны.
Четвертого ноября 2025 года Белый дом посетила швейцарская делегация для переговоров по торговле. К Трампу она приехала не с пустыми руками, вручив главе государства слиток из чистого золота весом в один килограмм и стоимостью 130 тысяч доларов, а также настольные часы Rolex с позолотой.
В декабре во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о присуждении главе Белого дома первой в истории организации премии мира. Помимо золотой медали на шею, Трамп получил от Инфантино еще и внушительных размеров золотой кубок.
Перечень золотых подарков американскому лидеру пополнился и в 2026 году. В четверг, 15 января, венесуэльская оппозиционерка Мария Карино Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, которую он принял после своих заявлений о том, что уже должен получить по отдельной премии за каждый урегулированный конфликт.
Спустя всего два часа Трамп, принимая в Белом доме обладателей хоккейной награды "Кубок Стенли" 2025 года, команду Florida Panthers, получил от них золотую клюшку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
18 января, 09:21
 
В миреСШАКатарЛос-АнджелесДональд ТрампДжанни ИнфантиноТим КукAppleМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
